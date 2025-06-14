Сучасний інфоцентр пропонують збудувати поруч з історичною садибою

Львівська міська рада запропонувала збудувати поруч з музеєм Євгена Коновальця у селі Зашків, сучасну будівлю інформаційного центру з інклюзивним туалетом. Проєкт оприлюднив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

«Будівля належно не виконує своє патріотично-просвітницької функції, якби це мало бути. Не забезпечена інклюзивність, при музеї навіть немає цивілізованої вбиральні. Наш департамент архітектури напрацював зміни, які стосуються не лише вигод. А поглянув на все комплексно і запропонував, як на мене, дуже якісні пропозиції. А головне – їх можна реалізувати не за 5-10 років, а в осяжному майбутньому», – наголосив Любомир Зубач.

Міські архітектори пропонують додати неподалік від входу в садибу невелику будівлю інформаційного центру із сучасним інклюзивним туалетом. А також влаштувати доріжки, вуличні меблі і відкриту терасу біля стодоли.

Проєкт благоустрою території музею Коновальця у Зашкові

«Мінімальне втручання, яке, прогнозую, призведе до якісних змін. Далі будемо провадити детальніше проєктування та шукати фінансування на безпосередні роботи. Можливо, хтось із бізнесових середовищ зголоситься допомогти в цій добрій і важливій під час війни справі. З боку обласної влади також очікуємо певного включення, а не спостереження. Однозначно мова не про євроремонт, а про те, щоб додати всіх потрібних елементів, що притаманні якісному музейному закладу в нормальних цивілізованих спільнотах», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування.

Зазначимо, що Музей Коновальця у Зашкові є обласним закладом, структурним підрозділом Львівського історичного музею. Він на балансі обласної влади, але розташований у Львівській територіальній громаді. Раніше Львівська міськрада запропонувала співфінансування музею.