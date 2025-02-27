Туалет музею Євгена Коновальця розташований на вулиці

Львівська міськрада пропонує співфінансувати музей полковника армії УНР, голови ОУН Євгена Коновальця у селі Зашків Львівської громади, який є в обласному підпорядкуванні і перебуває не в найкращому стані. Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач після відвідин музею, заявивши, що музей порібно рятувати.

Любомир Зубач розповів про теперішній стан музею, який зачинений ще з часів ковіду, та оприлюднив фото.

«Музей Коновальця – зачинений ще від часів ковіду, потім на якийсь час його відкрили. Але зараз заклад теж на клямці, мовляв, бояться, щоб не прилетіло від рашистів. Та офіційно працівники працюють, мабуть, і зарплату отримують», – написав заступник мера Львова у четвер, 27 лютого.

Зокрема, Любомир Зубач звернув увагу, що туалет музею розташований на вулиці. «Типу сортир. Надворі. Іншого нема. І так той туалет тут стоїть роками», – зауважив він.

Музей Євгена Коновальця у селі Зашків Львівської громади (фото ЛМР)

На думку заступника мера Львова, справа патріотичного виховання мала би бути надважливим пріоритетом, особливо зараз. Тому ЛМР пропонуватиме співфінансування музею, який є в обласному підпорядкуванні.

«Зашків є частиною Львівської громади, але музей обласного підпорядкування. Тому після виїзду зателефонував очільнику обласної ради. Не можу ігнорувати такий стан речей у Зашкові. У Львові міський голова нам ставить зовсім іншу планку. Тому наша пропозиція – співфінансування. Саме це запропонував і керівництву області, і керівництву Історичного музею, філією якого і є музей Коновальця у Зашкові. Гадаю, такий формат мали би підтримати також депутати обласної ради і міської рад, і обласна військова адміністрація», – додав Любомир Зубач.

Він також нагадав, що музеєм Євгена Коновальця у Зашкові не перший рік керує Ігор Селецький.

«Саме той, що підбурює своїх односельців не платити за воду (по 12,45 грн за куб, коли весь Львів платить по 17, а сусідній Городок – майже по 35 грн). Дійшло в тій агонії навіть до закликів від’єднання Зашкова від Львівської громади. Людина-суперменеджер, що встигає скрізь? Чи в чоловіка банально забагато вільного часу, що потягло на деструктив?», – зауважив Любомир Зубач.

Музей Євгена Коновальця у Зашкові відкритий з ініціативи Товариства української мови у 1990 році. З 1993 року музей став відділом Львівського історичного музею. З 2002 року директором Музею Коновальця є Ігор Селецький.