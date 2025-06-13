Сибіга закликав західних партнерів діяти рішуче та посилювати санкційний тиск на Росію

Україна має розвіддані, що Кремль почав готувати стратегічні резерви для потенційного розширення збройної агресії за межі України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п’ятницю, 13 червня.

«За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни», – наголосив міністр.

Сибіга закликав західних партнерів діяти рішуче та посилювати санкційний тиск на Росію. Адже за його словами, президент Владімір Путін розуміє лише силу.

«Тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію», – додав міністр.

Нагадаємо, 9 червня голова Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль повідомив, що Росія має намір випробувати рішучість НАТО, розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України.

У лютому Данська розвідка повідомляла, що за певних умов протягом приблизно 5 років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Данці спрогнозували три можливі сценарії. Зокрема вважають, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, Росія зможе вивільнити значні військові ресурси і тим самим збільшити свою військову здатність створювати пряму загрозу НАТО.