Каль заявив, щоУкраїна для Москви є лише етапом шляху на Захід

Росія має намір випробувати рішучість НАТО, розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України. Про це у понеділок, 9 червня, повідомив голова Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль.

За його словами, німецькі розвідники мають чіткі дані про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в НАТО, такими, що вже не мають практичної сили. А Україна для Москви є лише етапом шляху на Захід.

Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

«Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити «зелених чоловічків» до Естонії, щоб “захистити” нібито пригнічену російську меншину», – заявив він.

Каль також зазначив, що контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

Нагадаємо, у лютому Данська розвідка повідомляла, що за певних умов протягом приблизно 5 років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Данці спрогнозували три можливі сценарії. Зокрема вважають, якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, Росія зможе вивільнити значні військові ресурси і тим самим збільшити свою військову здатність створювати пряму загрозу НАТО.