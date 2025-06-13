Роман Гладишевський у квітні переміг на виборах ректора

Міністр освіти і науки України підписав наказ про призначення доктора хімічних наук, професора 66-річного Романа Гладишевського ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

«Вітаємо новопризначеного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні в Міністерстві освіти і науки України з паном Романом Гладишевським обговорили плани розвитку університету. Маю великі сподівання», – написав Михайло Винницький, зазначивши, що міністр підписав наказ про призначення та уклав контракт з новим ректором університету.

Нагадаємо, наприкінці квітня Роман Гладишевський переміг у другому турі виборів ректора ЛНУ імені Івана Франка, випередивши свого опонента Віталія Кухарського.

Роман Гладишевський – доктор хімічних наук, професор, у минулому – проректор ЛНУ з наукової роботи. З 2021 року – академік Національної академії наук України. Досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання «Шляхетної львівської родини».

Професор Роман Гладишевський виконував обов’язки завідувача кафедри неорганічної хімії, а до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи.

Нагадаємо, що з 2014 року Львівський національний університет імені Івана Франка очолював доктор філософських наук 72-річний Володимир Мельник. Згідно з українським законодавством, одна людина не може бути ректором університету більше двох термінів – понад 10 років.