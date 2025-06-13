14 червня у Чернівцях стартує четвертий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Open». Він унікальний не лише тим, що виник уже під час повномасштабного вторгнення, коли інші фестивалі брали пазу або взагалі припиняли існування. Фестиваль відбувається в Чернівцях, тобто виконує також важливу функцію децентралізації культури. Він став популярним майданчиком для прем’єр глядацького кіно, збираючи чимало цікавих картин під одним дахом.

Ми обрали десять найкращих фільмів, які можна побачити на фестивалі. Серед них – нова українська документалістика та учасники найпрестижніших фестивалів (і, що приємно, часом це одні й ті ж самі фільми). А якщо ви не можете потрапити у ці дні до Чернівців, то не варто сумувати (насправді варто), адже ці картини поступово виходитимуть у прокат.

«Стрічка часу», режисерка – Катерина Горностай

Український документальний фільм з головного конкурсу Берлінського кінофестивалю-2025. Це спостереження за вчителями та учнями, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність.

«Знайомий дотик», режисерка – Сара Фрідленд

Картина є призеркою програми «Горизонти» 81-го Венеційського кінофестивалю. Це оповідь про літню жінку, яка потрапила до будинку для людей похилого віку. Вона бореться із суперечливими стосунками із собою та своїми доглядальниками на тлі плутанини у спогадах, прийняття віку та невтілених бажань.

«Поховай нас у самотній пустелі», режисер – Нгуєн Ле Хоанг Пхук

Фільм-учасник фестивалю у Роттердамі, що поєднав незвичну форму (кадрування у формі кола) і ще незвичнішу історію. За сюжетом життя грабіжника набуває несподіваного повороту, коли він натрапляє на гіпсову статую жінки у будинку, який планував обчистити. Опинившись у владі власника будинку, він встановлює з ним особливий зв'язок та погоджується виконати найпалкіше бажання літнього чоловіка – бути похованим разом з улюбленою дружиною.

«З любов'ю з фронту», режисерка – Аліса Коваленко

Документальний фільм, створений з фронтових щоденників. У лютому 2022 року режисерка Аліса Коваленко, виконуючи дану собі обіцянку, приєдналася до штурмового підрозділу Української добровольчої Армії та провела 4 місяці на Київському на Харківському напрямках. Протягом цього часу Аліса писала листи та знімала фрагментарні відео фронтового життя, які мали стати спадком пам’яті та любові для її 5-річного сина Тео на випадок, якщо б їй не вдалося повернутися назад. Цей інтимний, поетичний архів став серцевиною фільму про потужну силу любові в жорстокій реальності війни.

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«Пісні землі, що повільно горить», режисерка – Ольга Журба

Показ українського документального фільму з позаконкурсної програми Венеційського кінофестивалю-2024. Це аудіовізуальний щоденник занурення України у тотальну війну, відзнятий протягом перших двох років повномасштабного вторгнення Росії. «Пісні землі, що повільно горить» складений з місць, людей, рідкісних діалогів, виразних звуків і тиші, що поволі оприявнюють трагічну хронологію нормалізації відчуття війни в суспільстві. На тлі катастрофи нове покоління українців прагне уявити майбутнє.

«Кімната Марʼяни», режисер – Еммануель Фінкель

Події французької стрічки розгортаються у Чернівцях під час Другої Світової війни. У центрі сюжету – єврейський хлопчик Г’юґо, який переховується у борделі, та жінки, які прихистили його. Головну роль виконала зірка французького кіно Мелані Тьєррі («Теорема Зеро»). Також велику роль у стрічці зіграла українка Олена Хохлаткіна («Памфір»).

«Мая, дай мені назву», режисер – Мішель Ґондрі

Мішеля Ґондрі, знаменитого кінорежисера, володаря премії «Оскар», глядачі по всьому світу знають як творця гітів «Зелений шершень», «Піна днів» і «Вічне сяйво чистого розуму». У Мішеля є донька Мая, яка живе в іншій країні. Щоб лишатися близькими навіть на відстані, дівчинка та її тато вигадали особливий спосіб спілкування. Щовечора батько просив доньку: «Мая, дай мені назву». На основі ідей дівчинки тато щовечора створював для неї мультфільм, а її робив головною героїнею. Прем’єра фільму відбулась на Берлінале, один із фестивальних сеансів був з українським перекладом.

«Еддінгтон», режисер – Арі Астер

Сатиричний трилер розповідає про запекле протистояння між шерифом (Гоакін Фенікс) і мером (Педро Паскаль) невеликого містечка Еддінгтон, боротьба яких стає по-справжньому вибухонебезпечною. Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у травні 2025 року.

Luz, режисерка – Флора Лау

Діджитальна драма з номінанткою на «Оскар» Ізабель Юппер («Вона») у головній ролі. Фільм розповідає як стикаються два різні світи в одній VR-грі: доньки, яка переживає за хвору матір, та батька, який намагається налагодити зв’язок зі своєю донькою.

«2000 метрів до Андріївки», режисер – Мстислав Чернов

Показ нового фільму оскароносного режисера «20 днів у Маріуполі» та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова. Тут ідеться про Андріївку, крихітне село за десять кілометрів від Бахмута, що стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі.