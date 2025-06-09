Розпочалася реєстрація на безкоштовні покази 12-го «Чілдрен Кінофесту», який триватиме з 13 до 22 червня. Захід відбудеться в кінотеатрах Львова, Києва, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя, та Чернігова. На глядачів чекають європейські новинки, ретроспектива кінокласики, спецпрограма онлайн, добірка найкращих короткометражних стрічок, знятих дітьми, та показ торішнього переможця «Чілдрен Кінофесту».

Відкриття фестивалю відбудеться 13 червня у Києві, під час якого виступить амбасадорка «Чілдрен Кінофесту» Світлана Тарабарова. Відвідати фестиваль можна безоплатно за умови попередньої реєстрації.

Розклад показів у кінотеатрах:

13 червня – фільм-відкриття «Книгоходець» (Німеччина), екранізація міжнародного бестселера, перекладеного понад 30 мовами та проданого понад півмільйонним накладом. Карл – відлюдькуватий продавець книгарні, який щодня розносить книги своїм особливим читачам. Одного дня йому на шляху трапляється дев'ятирічна Шаша, яка наполегливо хоче стати його помічницею. Вона порушує усталені правила книгоходця, але їй вдається завоювати серця його клієнтів. Водночас дівчинка намагається вивести чоловіка з його ізольованого світу, і зовсім скоро їхнє раптове знайомство обертається зворушливою дружбою.

14 червня – «Мая, дай мені назву» (Франція) Мішеля Ґондрі, знаменитого кінорежисера, володаря премії «Оскар». Глядачі по всьому світу знають його як творця гітів «Зелений шершень», «Піна днів» і «Вічне сяйво чистого розуму». У Мішеля є донька Мая, яка живе в іншій країні. Щоб лишатися близькими навіть на відстані, дівчинка та її тато вигадали особливий спосіб спілкування. Щовечора батько просив доньку: «Мая, дай мені назву». На основі ідей дівчинки тато щовечора створював для неї мультфільм, а її робив головною героїнею. Прем’єра фільму відбулась на Берлінале, один із фестивальних сеансів був з українським перекладом.

15 червня – «Востаннє, коли ми були дітьми» (Італія, Франція). Дія розгортається влітку 1943 року у Римі. Четверо дітей із різних світів – син фашистського чиновника, бідний хлопчик, набожна сирота і виходець із єврейської родини – об'єднані «найбільшою дружбою у світі». Вони граються у війну, поки навколо вибухає справжня.

16 червня – «Ларс, lol» (Норвегія). Екранізація однойменної книги норвезької письменниці Ібен Акерлі розпоівдає про тринадцятирічну Аманду, яка після канікул отримує несподіване завдання – піклуватися про нового однокласника Ларса із синдромом Дауна. Між ними виникає дружба, але через страх бути осудженою Аманда приховує це. Ведучи подвійне життя, вона стикається з непередбачуваними наслідками.

17 червня – «Район №5» (Словенія, Чехія, Хорватія, Сербія), пригодницька підліткова драма про 12-річну Альму, яка переїжджає в новий район, де скейт-парком керує банда її суперниці Луни. Дізнавшись, що компанія батька хоче знести це місце, дівчина вирішує об’єднатися з ворогами, щоб його врятувати. У підлітків лише тиждень, аби зберегти простір свободи, дружби й дитинства.

18 червня – «Динозаврик» (Чехія, Польща, Словаччина). Маленький динозавр Диплодок живе звичайним життям, але мріє про пригоди. Одного дня в нього таємниче зникають батьки, і він вирушає на їхні пошуки. На щастя, герой не сам: у цій дивовижній подорожі йому допомагають нові друзі – веселий чарівник, дивакуватий учений та смілива льотчиця.

19 червня – «Стрибок у часі» (Іспанія). Головний герой науково-фантастичної комедії – 13-річний Оскар. Хлопець мріє стати науковцем, як і його мама, яка досліджує подорожі в часі. Життя Оскара перевертається, коли спочатку зникає його мама, а потім молодший брат Тео.

20 червня – позаконкурсний ретроспективний показ фільму «Пеппі Довгапанчоха» (1969, на головному фото). 80 років тому Астрід Ліндгрен створила одну з найвідоміших героїнь дитячої літератури, а цей класичний фільм – найвідоміше її втілення на екрані. Пеппі Довгапанчоха не схожа на жодну іншу дівчинку у світі: вона сильніша за будь-якого силача, розумніша за всіх навколо, а ще може не лягати спати скільки завгодно, бо мешкає без батьків!

21 червня – показ фільмів-фіналістів 9-го Дитячого кіноконкурсу. У добірку ввійшли 19 робіт режисерів і режисерок 6-14 років з усієї України. Призерів обере професійне журі, до складу якого ввійшли режисерка фільму «Погані дороги» та шоуранерка серіалу «Спіймати Кайдаша» Наталка Ворожбит, знана за ролями в картині «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» і серіалом «І будуть люди» акторка Марина Кошкіна, а також продюсерка стрічок «Ля Палісіада» й «Дім за склом» Валерія Сочивець. Відвідувачі та відвідувачки фестивалю оберуть призера глядацьких симпатій.

22 червня – фільм-закриття фестивалю «Літо сюрпризів» – пригодницька комедія, що стала переможницею торішнього Чілдрен Кінофесту. Це екранізація дитячої книги німецького письменника Мартіна Музера про пригоди хлопчика Фіна та його нової подруги, з якою вони разом тікають від поліції, ганяють на тракторі, мандрують до моря і зустрічають справжнього вовка.

Долучитися до перегляду фестивальних фільмів можна і в онлайн-кінотеатрі, де представлена спеціальна програма «Найцінніший вантаж». До неї увійшли фільм оскароносного режисера Мішеля Хазанавічуса «Найцінніший вантаж», призер Баварської кінопремії 2020 «Як Гітлер вкрав рожевого кролика» та сімейний фільм «Зоопарк».

«Чілдрен Кінофест» – найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків, створений з метою виховання нового покоління кіноглядачів в Україні, розвитку практик сімейного культурного дозвілля та просування мистецтва кіно.