Батько створює для доньки мультфільми, де вона є головною героїнею

На Берлінському кінофестивалі у програмі Generation показали новий анімаційний фільм Мішеля Гондрі «Майя, дай мені назву». Ця збірка казок, яку озвучили П'єр Ніне («Граф Монте-Крісто»)та донька режисера Майя Гондрі, досліджує стосунки між батьком та донькою.

Вони часто перебувають далеко один від одного, але батько просить доньку: «Майя, дай мені назву» і створює черговий мультфільм, у якому вона стає головною героїнею. Мішель Гондрі повертається до свого зворушливого та «крафтового» стилю, де герої та декорації вирізані з паперу. Тому землетрус не страшний, а будь-яку біду можна виправити.

Цей чарівний рукотворний світ, як то традиційно буває у Гондрі, зворушливий, вигадливий, простий та глибокий водночас. Тут багато гумору, фантазії та ручної роботи.

Тут є те тепло, яке не можна довірити машинам. І водночас ще дуже весело.

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Один з показів на кінофестивалі організатори озвучили українською, щоб його без проблем могли відвідати діти та їх батьки, які опинились далеко від дому. І справді, на показі було багато українців. Дуже би хотілось, щоб це кіно, таке потрібне зараз, показали і в Україні. Чекаємо.