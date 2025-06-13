Чоловіку таким чином вдалося з обліку зняти 15 військовозобов'язаних

Правоохоронці викрили депутата з Кременця, який організував схему зняття з військового обліку чоловіків призовного віку. Його послугами встигли скористатися 15 військовозобов’язаних жителів області. Депутата затримали під час отримання частини хабаря в розмірі 4,5 тис. доларів.

За даними працівників ДБР, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування, щоб на їх імена виписували сфальсифіковані документи. У ТЦК видавали липові медичні довідки про непридатність до служби, на основі яких чоловіків знімали з обліку, і вони могли виїхати з країни. Ціна коливалася від 8 до 10 тис. доларів з людини, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 13 червня.

За попередньою інформацією, таким чином вдалося зняти з обліку понад 15 чоловіків призовного віку. Наразі правоохоронці перевіряють причетність до цієї схеми працівників районного ТЦК і СП. Також встановлюється точна кількість осіб, яким вже вдалося скористатися послугою, адже їх може бути більше.

Правоохоронці депутату оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень, поєднане з вимаганням такої вигоди). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Депутата загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.