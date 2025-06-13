В автобусі на момент аварії перебувало близько 60 українців

В п’яницю, 13 червня, у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман український пасажирський автобус потрапив у ДТП. У ньому були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії. Про це повідомило посольство України у Франції та місцеві ЗМІ.

Відомо, що смертельна аварія сталася у французькому департаменті Сарт. Автобус MAN, в якому перебували дорослі та діти з Чернівців, перекинувся в кювет на автомагістралі A81 поблизу містечка Дегре. Внаслідок аварії 4 людини загинули, є також постраждалі.

За даними префектури Сарт, в автобусі на момент аварії перебувало близько 60 українців. Підлітки з Чернівців, віком від 14 до 18 років та дев'ять дорослих, які їх супроводжували, були на шкільній екскурсії в рамках шкільного обміну із ліцеєм Латуш у Пльермелі. Вони прибули в ніч з вівторка на середу та поверталися до України.

«Це був обмін між Україною та Францією. Вони відвідали сільськогосподарську середню школу в Ла-Туші, Плоермель та якраз поверталися в Україну», – зазначив посол України.

Фото France Télévisions Séverine Bourgault

Автомагістраль після аварії закрили в обох напрямках. За даними BFMTV, префект департаменту Сарт Еммануель Обрі взяв на себе керівництво рятувальними операціями, а для координації дій різних служб, що працюють на місці події, було відкрито оперативний штаб.

У посольстві України у Франції повідомили, що на місце аварії терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

Місце, де трапилась аварія за участі українського автобуса на Google maps

«Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин», – йдеться у повідомленні.

Доповнено о 19:58. Лікарня Ле-Мана активувала кризове відділення, медичні бригади було посилено, а нетермінові операції скасовано, щоб допомогти постраждалим українцям.

«Було активовано відділення невідкладної допомоги для постраждалих, зокрема, дорослі та дитячі відділення невідкладної допомоги, реанімації», – розповіли місцеві ЗМІ з посиланням на медиків.

Згодом стало відомо, що серед загиблих дітей немає.

Доповнено о 22:02. Префектура уточнила, що внаслідок аварії загинули троє жінок і один чоловік. 9 пасажирів отримали серйозні травми, 18 людей отримали легкі поранення.

Доповнено о 22:59. Президент Володимир Зеленський відреагував на аварію, зазначивши, що троє з чотирьох загиблих – громадяни України.

«Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.



МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують президента про стан постраждалих і всі обставини події.



«Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 11 травня, у Польщі на автодорозі А4 у напрямку Згожельця (Нижньосілезького воєводства) зіткнулися п’ять транспортних засобів. Внаслідок ДТП постраждали 19 людей.