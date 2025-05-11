Українець у Польщі спричинив ДТП з 19 постраждалими

В ніч на неділю, 11 травня, у Польщі на автодорозі А4 у напрямку Згожельця (Нижньосілезького воєводства) зіткнулися п’ять транспортних засобів. Внаслідок ДТП постраждали 19 людей. Про це повідомили у поліції Польщі.

ДТП трапилась у суботу, 10 травня, близько 23:30 за місцевим часом. Як попередньо встановили польські правоохоронці, аварія сталась через те, що українець, який перебував за кермом одного з мікроавтобусів, не загальмував вчасно та врізався в мікроавтобус попереду. Це спричинило ефект доміно, як наслідок зіткнулись п’ять транспортних засобів.

ДТП у Польщі, яку спричинив українець

Внаслідок ДТП постраждали 19 людей – громадяни Польщі, України, Німеччини та Сирії. 11 травмованих госпіталізували до лікарень у Легниці [Legnica] та Любіні [Lubin], серед них – 7-річна дитина.

«Вісьмох громадян України, які не отримали серйозних травм, направили до транзитного центру для біженців у Легниці. Усі водії були тверезі. Винуватця аварії, громадянина України, затримано та буде притягнуто до суду в прискореному порядку», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, у ніч вівторка, 29 квітня, на швидкісній автомагістралі поблизу варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена сталися дві аварії. У ДТП загалом постраждали 17 людей, серед яких громадяни України.