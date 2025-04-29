Подвійна ДТП під Варшавою, 29 квітня 2025 рік

У ніч вівторка, 29 квітня, на швидкісній автомагістралі поблизу варшавського аеропорту імені Шопена сталися дві аварії. У ДТП загалом постраждали 17 людей, серед яких громадяни України. Про це пише RMF FM.

Як ідеться, обидві аварії трапились близько третьої години ночі за місцевим часом. Спочатку автобус з 26 пасажирами, зокрема громадянами України, на з’їзді з траси S2 на трасу S79 вдарився об огородження та перекинувся на бік. Зазначається, що аварія трапилась на крутому повороті дороги.

Невдовзі, під час рятувальних робіт, сталася ще одна небезпечна аварія. Вантажівка врізалась в припаркований автомобіль пожежної служби, що прибула на виклик. Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували.

Фура врізалась в машину пожежної служби (Фото OSP Raszyn)

Речник польського МВС Яцек Добжинський повідомив, що загалом до лікарень було доставлено 16 людей, у тому числі дитину. У них травми голови, грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок. Двоє людей перебувають у важкому стані.

За інформацією RDC, кількість поранених зросла до 17. Постраждалі в аваріях – люди віком від 17 до 59 років.

«15 людей – пасажири автобуса віком від 17 до 59 років. Це громадяни України, один громадянин Білорусі, один громадянин Іспанії та троє поляків. Серед постраждалих поляків є пожежник та 48-річний водій вантажівки, громадянин України» – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня в Австрії мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку. Унаслідок ДТП четверо громадян загинули, ще четверо дістали важкі травми.