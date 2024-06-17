Четверо пасажирів потрапили до лікарні внаслідок аварії

В ніч на понеділок, 17 червня, біля румунського міста Констанца [Constanţa] автобус із українцями зіткнувся із вантажівкою. За даними румунських правоохоронців, на борту автобуса перебувало 57 українців, 42 з них – неповнолітні. Про це повідомляють румунські ЗМІ.

Як повідомив румунський сайт Digi24, аварія трапилась на залізничному переїзді між селами Таріверде [Tariverde] та Байя [Baia], що в повіті Констанца. У автобусі подорожували 57 громадян України, 42 з них – неповнолітні. Влада Констанци застосувала «Червоний план» – протокол дій для екстрених служб, який застосовується у разі великих аварій або катастроф. На місце події прибули кілька бригад пожежників та швидкої медичної допомоги. 13 дорослим та двом дітям надали медичну допомогу на місці. Ще чотирьох постраждалих – двох дорослих та двох дітей, – госпіталізували.

За даними румунських правоохоронців, обидва водії перебували за кермом у тверезому стані.

«Водії були перевірені за допомогою алкотестера, щоб встановити ознаки можливої ​​присутності психоактивних речовин, результати були негативними», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив News, 49 пасажирів до місця призначення доставлять іншим автобусом.

За фактом ДТП поліція Румунії відкрила кримінальне провадження за статтею умисне нанесення тілесних ушкоджень.