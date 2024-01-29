Ймовірно, водій автобуса перевищив швидкість

Туристичний автобус Scania, в якому їхали українці, потрапив у ДТП в Польщі. Він пробив відбійник і з’їхав у кювет. Одного пасажира шпиталізували.

Як повідомив сайт Kolbuszowa.Naszemiasto, аварія трапилася близько опівночі на трасі А4 в селі Мироцин, недалеко від міста Ярослав на трасі до пункту пропуску Корчова-Краковець.

«Транспортний засіб врізався у відбійник, пробив бар’єри і з’їхав у глибокий кювет. Одну людину доставили в лікарню для обстеження. Інцидент стався на смузі в напрямку Корчової», – зазначається у повідомленні.

Одного чоловіка доставили в лікарню після ДТП

Прес-секретар Перемишльської станції швидкої допомоги Марек Яновський зазначив, що уникнути серйозних травм вдалося завдяки тому, що автобус не перекинувся. Одного пацієнта доставили до лікарні, чотирьом медичну допомогу надали на місці події.

В автобусі перебувало 65 пасажирів і два водії – громадяни України. Пасажирів, що не травмувалися, доставили до кордону в Корчовій.

Причиною аварії попередньо називають те, що водій автобуса, найімовірніше, не обрав відповідну до дорожніх умов швидкість руху. За кермом перебував 39-річний громадянин України, він був тверезий. Поліцейські оштрафували водія.

Автобус з польською реєстрацією і рекламою нідерландської турфірми

У повідомленні зазначається, що автобус український, хоча на фото видно, що він на польській реєстрації, а на ньому є наліпка з електронною адресою нідерландської туристичної компанії Vandervalktours.

До слова, 27 січня у польському місті Голембє перекинувся автобус, в якому перебувало 59 українців. Внаслідок аварії 20 людей отримали травми.