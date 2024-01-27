ДТП за участі автобуса із 59 українцями

У суботу, 27 січня, у польському місті Голембє [Gołębie] перекинувся автобус, на борту якого перебувало 59 українців. Внаслідок аварії 20 людей отримали травми. Про це повідомили у поліції Польщі.

Аварія трапилась близько 04:00 на об’їзній дорозі у ґміні Долгобичув біля однойменного пункту пропуску. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса, українець, на повороті дороги не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся. Як видно із опублікованих поліцією фото, у ДТП потрапив автобус Setra, пофарбований у ліврею українського перевізника «Автолюкс».

За інформацією польських правоохоронців, у автобусі перебувало 59 пасажирів та двоє водіїв. Всі вони – громадяни України. 20 людей доправили до лікарень. Наразі їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«За попередніми даними, водій, громадянин України, на повороті дороги не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся. Перевірка на алкотестері показала, що водії були тверезі», – повідомили польські правоохоронці.

Варто зазначити, що на фото, які опублікувала поліція, дорога, де сталась аварія, повністю вкрита льодом.

За даними YouControl, компанія ТОВ «ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС» зареєстрована 29.08.2016 у Києві. Вона спеціалізується на пасажирських перевезеннях. Керівником організації є Олександра Гончарук.

Нагадаємо, у неділю, 31 грудня 2023 року, автобус львівського перевізника, на борту якого перебувало 35 українців, злетів у кювет біля населеного пункту Ніртура в області Саболч-Сатмар-Берег, що в Угорщині. Внаслідок ДТП отримали травми п’ятеро пасажирів.