В Угорщині автобус львівського перевізника злетів у кювет

Вранці у неділю, 31 грудня 2023 року, автобус львівського перевізника, на борту якого перебувало 35 українців, злетів у кювет біля населеного пункту Ніртура в області Саболч-Сатмар-Берег, що в Угорщині. Внаслідок ДТП отримали травми п’ятеро пасажирів. Про це повідомило угорське видання Index.

За внформацією угорського управління з надзвичайних ситуацій, автобус знесло з проїжджої частини на кільцевому перехресті траси 403 і 4102, він пробив огорожу, а потім впав на бік у кювет.

В автобусі їхало 35 українців, кілька пасажирів змогли самостійно покинути автобус, іншим – допомогли рятувальники Ньїредьгази, які прибули на місце події.

На сайті міста Ньїредьгаза повідомляється, що водій автобуса не втримався на повороті, прорвав шлагбаум і впав у кювет.В аварії постраждали п’ятеро пасажирів. До лікарні доставили 20-річну та 15-річну дівчат.

За інформацією угорських ЗМІ, пасажирський автобус прямував до Австрії.

Як видно на фото, автобус має львівську реєстрацію та, судячи з лівреї, належить львівській компанії перевезень Elita-Trans. До слова, автобус перевізника Elita-Trans не вперше потрапляє в ДТП.

Як інформував ZAXID.NET, 3 вересня 2023 року автобус перевізника Elita-Trans зіткнувся із мотоциклом у румунському місті Сучава. Внаслідок ДТП загинули водій мотоцикла та його пасажир.

5 листопада 2023 року у польському місті Бохня сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса, який належить автоперевізнику з Львівщини Elita-Trans. Поранення отримали семеро людей, серед яких була вагітна жінка та двоє дітей. 72 пасажири автобуса не постраждали й були доставлені в школу в Прошувці, де пересіли на інший автобус.

Додамо, ТОВ «Еліта Транс» спеціалізується автобусних пасажирських перевезеннях, оренді автобусів та продажі запчастин для автобусів. Фірма займається перевезеннями з 2005 року. Офіс компанії розташований на Скнилові у Львові.