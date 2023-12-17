Автобус з'їхав у кювет та перевернувся на бік

У неділю вранці 17 грудня, у Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами на борту. Внаслідок ДТП травми отримали дев’ятеро людей, серед них діти, повідомила словацька поліція.

ДТП трапилась біля села Дарґов (Dargov) у Требішовському окрузі, приблизно за 20 км від міста Кошице. Як видно із опублікованих поліцією фото, в аварію потрапив автобус Neoplan, пофарбований у ліврею відомого європейського перевізника Flixbus, про що також свідчать відповідні написи на бортах.

За інформацією Оперативного центру служби екстреної медичної допомоги Словаччини, постраждалі пасажири перебувають у свідомості та мають переважно травми голови та кінцівок. Як повідомила речниця служби екстреної медичної допомоги Петра Клімешова, станом на 10:00 було відомо про дев’ятьох постраждалих. Травмованих госпіталізували до лікарень у Кошице та Требішов.

Село Дарґов (Dargov), поблизу якого сталася ДТП, розташоване приблизно за 20 км від Кошице.

У поліції Словаччини повідомили, що автобус прямував до кордону з Україною. Через аварію ділянка дороги між гірським перевалом Даргов і містом Сечовце (Sečovce) наразі непроїзна. На місці працюють вісім пожежників та чотири одиниці техніки.

Як видно на опублікованих словацьким сайтом новин Teraz.sk фото, автобус Flixbus мав державній номерні знаки України із львівською реєстрацією – BC4118PH. Словацька телекомпанія Ta3 повідомляє, що у ДТП потрапив автобус, який відправлявся з Кошице о 5:45 у напрямку Ужгорода, Мукачева, Львова та Києва.

Пізніше, речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі виданню «Інтерфакс – Україна» повідомив, що вісім українців отримали травми середньої важкості, але загрози їх життю немає. Решту пасажирів перевезли в місто Кошице, туди за ними виїхав запасний автобус.

«Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоб інші пасажири прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником», – розповів Олег Ніколенко.

Автобус, який перевернувся у Словаччині, був на львівській реєстрації. Фото Teraz.sk

Нагадаємо, 19 листопада у Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) внаслідок аварії загинули дві жінки та шестирічна дівчинка.