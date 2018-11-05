Львівський автобус потрапив у ДТП в Польщі

72 пасажири автобуса не постраждали й пересіли на інший автобус

У Польщі поблизу м. Бохня на автостраді А4 (з України до Німеччини) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса, який належить автоперевізнику з Львівщини - ТОВ «Еліта Транс».

Як повідомляє «Польське радіо» з посиланням на дані поліції, ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 в районі н.п. Прошувка.

Поранення отримали семеро осіб, серед яких вагітна жінка та двоє дітей. 72 пасажири автобуса не постраждали й були доставлені в школу в Прошувці, де пересіли на інший автобус.

На автомагістралі у напрямку Катовіце було ускладнено рух. Про ДТП було повідомлено прокуратуру.

Фото bochnianin.pl

Як стало відомо з повідомлення МЗС України, серед постраждалих немає українців.

Зазначимо, що ТОВ «Еліта Транс» спеціалізується автобусних пасажирських перевезеннях Україна-Італія, оренді автобусів та продажі запчастин для автобусів. Фірма займається перевезеннями з 2005 року. Офіс компанії розташований на Скнилові у Львові.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 3 вересня автобус тієї ж компанії потрапив у ДТП в Румунії. У румунському місті Сучава приблизно о 03:00 мотоцикл зіткнувся з українським туристичним автобусом, внаслідок чого водій і пасажир мотоцикла загинули.