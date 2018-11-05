Серед потерпілих у ДТП в Польщі немає українських громадян, – МЗС України

У ДТП за участю українського автобуса постраждало 7 людей

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 11:573020

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Серед потерпілих у ДТП в Польщі немає українських громадян, – МЗС України
фото bochnianin.pl
Автобус належить львівському підприємству, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях

Серед потерпілих унаслідок ДТП неподалік польського міста Бохня за участі автобуса львівського підприємства «Еліта Транс» немає громадян України. Про це повідомляє Консульська служба МЗС на офіційній сторінці в Twitter.

«За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед потерпілих у ДТП в Польщі неподалік м. Бохня», – вказується в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, вчора вдень біля польського міста Бохня зіткнулися чотири легкові автомобілі і двоповерховий український автобус, який належить львівському підприємству, що спеціалізується на пасажирських перевезеннях «Еліта Транс».

Унаслідок ДТП семеро людей дістали поранення. Серед потерпілих - двоє дітей і вагітна жінка.

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