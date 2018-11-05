У Польщі український автобус потрапив у ДТП

Поранення отримали семеро осіб, серед яких вагітна жінка та двоє дітей

СвітАндрій Стець, сьогодні, 07:312530

До теми

У Польщі український автобус потрапив у ДТП
фото ілюстративне
ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4

У Польщі поблизу м. Бохня на автостраді А4 (з України до Німеччини) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса з України.

Як повідомляє «Польське радіо» з посиланням на дані поліції, ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 в районі н.п. Прошувка.

Поранення отримали семеро осіб, серед яких вагітна жінка та двоє дітей. 72 пасажири автобуса не постраждали й були доставлені в школу в Прошувці, де пересіли на інший автобус.

На автомагістралі у напрямку Катовіце було ускладнено рух. Про ДТП було повідомлено прокуратуру.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий. Чоловік не визнав своєї вини і заявив, що не помітив дорожній знак, який інформував про обмеження швидкості, бо не був ознайомлений з цим маршрутом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Біля Перемишля розбився туристичний автобус з львів’янами, троє загиблих ZAXID.NET
Суд арештував на три місяці водія львівського туристичного автобуса, що розбився в Польщі ZAXID.NET
Загиблою в ДТП у прикордонній зоні Польщі виявилася жителька Івано-Франківщини ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук