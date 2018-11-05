У Польщі український автобус потрапив у ДТП

ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4

У Польщі поблизу м. Бохня на автостраді А4 (з України до Німеччини) сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів та двоповерхового автобуса з України.

Як повідомляє «Польське радіо» з посиланням на дані поліції, ДТП сталася на 453-му кілометрі автомагістралі A4 в районі н.п. Прошувка.

Поранення отримали семеро осіб, серед яких вагітна жінка та двоє дітей. 72 пасажири автобуса не постраждали й були доставлені в школу в Прошувці, де пересіли на інший автобус.

На автомагістралі у напрямку Катовіце було ускладнено рух. Про ДТП було повідомлено прокуратуру.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий. Чоловік не визнав своєї вини і заявив, що не помітив дорожній знак, який інформував про обмеження швидкості, бо не був ознайомлений з цим маршрутом.