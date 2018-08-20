Суд арештував на три місяці водія львівського туристичного автобуса, що розбився в Польщі

СуспільствоЮрій Братюк, 20 серпня3660

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У неділю, 19 серпня, районний суд Перемишля арештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив у ДТП у Польщі.

За повідомленням радіо RMF24, водія автобуса 42-річного Миколу Л. було заарештовано на три місяці. Постанову про арешт суд виніс після засідання за закритими дверима, яке тривало понад годину. У разі доведення його вини, водієві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий. Чоловік не визнав своєї вини і заявив, що не помітив дорожній знак, який інформував про обмеження швидкості, бо не був ознайомлений з цим маршрутом.

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