Водій львівського туристичного автобуса, що розбився в Польщі, не визнав своєї провини

Рятувальники прибули на місце аварії та оглянули розбитий автобус

Прокуратура польського Перемишля пред'явила звинувачення українському водієві автобуса, внаслідок аварії якого в п’ятницю вночі в селі Лещава-Долішня Перемишльського повіту загинули троє громадян України, а кількадесят травмованих потрапило до лікарень.

За словами заступниці окружного прокурора Беати Стажецької-Скшипєц, 42-річного Миколу Л. у неділю, 19 серпня, допитали як підозрюваного і пред’явили йому звинувачення, повідомило Польське радіо.

Як зазначається, чоловік не визнав своєї вини і дав пояснення.

За словами Стажецької-Скшипєц, підозрюваний розповів, що дорога була важкою, а він не був ознайомлений із цим маршрутом. Як переконував, коли він побачив знак, що інформував про серпантини, їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину, а знак про обмеження швидкості до 30 км/год не помітив.

Стажецька-Скшипєц додала, що судовий експерт у галузі дорожнього руху оцінив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це було 75 км/год.

Допит підозрюваного громадянина України тривав понад 4 години. У слуханні брав участь перекладач. Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на три місяці.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий.

Також відомо, що автобус кілька разів намагався перетнути кордон з Польщею у різних пунктах пропуску, але всюди були черги, через що водій вирішив їхати через пункт пропуску Смільниця – Кросцєнко, а звідти – на Перемишль.

Станом на вечір неділі, 19 серпня, п’ятьох постраждалих в аварії українців вже виписали з лікарень.