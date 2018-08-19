З польських лікарень виписали п’ятьох постраждалих в аварії українського туристичного автобуса

СвітВолодимир Пиріг, 19 серпня1930

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Станом на 18:00 неділі, 19 серпня, у лікарнях Польщі перебувають 36 українців, які постраждали в ДТП, що сталася в цій країні увечері п’ятниці, 17 серпня, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі «Українській правді».

Він уточнив, що одна людина, доросла жінка, перебуває в тяжкому стані.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, який організувала львівська туристична фірма «Аккорд-тур» потрапив у ДТП за 40 км від польського міста Перемишль. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, особа якого встановлюється. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий.

Також відомо, що автобус кілька разів намагався перетнути кордон з Польщею у різних пунктах пропуску, але всюди були черги, через що водій вирішив їхати через пункт пропуску Смільниця – Кросцєнко, а звідти – на Перемишль.

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