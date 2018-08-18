Після аварії українського туристичного автобуса в Польщі до лікарень потрапили 10 дітей

Усі загиблі й постраждалі в аварії екскурсійного автобуса є українцями

СвітВолодимир Пиріг, 18 серпня13860

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Після аварії українського туристичного автобуса в Польщі до лікарень потрапили 10 дітей
фото RMF24
Автобус, що їхав зі Львова до столиці Австрії, потрапив у ДТП в Польщі

В аварії екскурсійного автобуса у Польщі, що їхав зі Львова до Відня і в якому також перебували діти, жодна дитина не загинула, проте 10 дітей потрапили до лікарні, інформує RMF24. Як йдеться у повідомленні, загалом до лікарень потрапили 37 людей.

У свою чергу «Громадське ТБ» з посиланням на генеральне консульство України в Любліні повідомило, що усі загиблі й постраждалі були українцями. Там також повідомили, що в лікарнях перебувають 13 осіб, а решта туристів, кому дозволяє стан здоров’я, повернеться до України додатковим автобусом.

Як повідомляв ZAXID.NET, ДТП трапилася пізно ввечері 17 серпня в селі Лесчава-Дольна біля польського Перемишля. Автобус, що перевозив туристів зі Львова до Відня, вилетів із дороги й перекинувся. В автобусі були 54 людини.

Польські правоохоронці вже встановили, що аварія трапилася через перевищення водієм швидкості. Водія затримали і польський суд обиратиме йому запобіжний захід.

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