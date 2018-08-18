Біля Перемишля розбився туристичний автобус з львів’янами, троє загиблих

Автобус впав зі схилу

Екскурсійний автобус, який перевозив у тому числі дітей з України до Австрії, напередодні ввечері впав зі схилу у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі, повідомило у суботу, 18 серпня, польське видання TVN24. За неофіційною інформацією, йдеться про тур до Відня, організований львівською фірмою «Аккорд-тур».

Сайт nowiny24.pl інформує, що повідомлення про аварію надійшло до медиків о 22:10. Повідомляється, що на державній дорозі №28 у поблизу села Лещава-Долішня, що за 40 км від Перемишля, автобус із українськими номерними знаками зніс загороджувальні бар'єри на трасі і упав униз. Варто зазначити, що дорога у цій місцевості складна, оскільки йде серпантином.

Місце, де трапилась ДТП

Автобус, що їхав до австрійської столиці – Відня, перевозив загалом 54 людини. На автодорозі з різким поворотом він вилетів з дорожньої смуги, впав з високого трав’янистого схилу та декілька разів перекинувся. Автобус мав українську реєстрацію і перевозив туристів зі Львова. Він прямував до кордону зі Словаччиною.

Внаслідок аварії три людини загинули та 51 була госпіталізована. Дев'ять з них серйозно травмовані. За попередніми даними, постраждалі отримали переломи, травми хребта і внутрішніх органів.

Поліція в Ряшеві повідомила, що рятувальна операція тривала всю ніч. Рятувальники витягували з автобуса тіла. Особи жертв встановлюються.

Станом на ранок, 18 серпня, усіх постраждалих унаслідок ДТП госпіталізували до лікарень у Перемишлі, Ярославі, Леску, Сяноку, Устшиках Долішніх, Бжозові.

Усі фото nowiny24.pl, PAP

Станом на 11:00 радіо RMF.FM повідомили, що серед жертв аварії дітей немає. З автобуса видобули тіла жертв, саму машину за допомогою крану підняли зі схилу пагорба.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 серпня 2018 р.

Водночас у компанії «Аккорд-тур» відмовилися телефоном коментувати цей випадок, заявивши, що відповідатимуть лише на письмовий запит.

У коментарі радіо RMF.FM, слідча прокурорка окружної прокуратури у Перемишлі Беата Старецька-Скшипєц повідомила, що слідчі вже з'ясували - водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищує дозволену норму на цьому відрізку дороги. За словами слідчих, 42-річний водій їхав зі швидкістю 70-80 км/год хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Водія затримали, сьогодні його допитають і оберуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме суд арештувати водія на три місяці поки триватиме слідство. Йому загрожує від року до 10 років позбавлення волі.

Також уже встановлено, що водій мав напарника, але після виїзду зі Львова у п'ятницю о 16:30 і аж до часу, коли трапилась ДТП, близько 22:00 того ж дня, керував автобусом сам. Експертиза засвідчила, що водій був тверезий.

Відомо, що унаслідок ДТП загинули дві жінки віком 30 та 31 рік, а також чоловік, особа якого встановлюється. Загалом в автобусі подорожували пасажири віком від 8 до 55 років.