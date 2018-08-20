Львівська турфірма через дві доби відреагувала на ДТП зі своїми туристами у Польщі

Коментар турфірми з’явився через дві доби після трагедії

Через дві доби після того, як поблизу польського Перемишля розбився автобус з туристами, котрі їхали зі Львова до Відня у турі від львівської турфірми «Аккорд-тур», з’явився офіційний коментар від самої турфірми. Компанія, що спеціалізується на автобусних турах, опублікувала коментар пізно увечері в неділю, 19 серпня, тоді як автобус розбився пізно увечері в п’ятницю, 17 серпня.

Зазначимо, що на наступний день після аварії ZAXID.NET намагався зв'язатися з «Аккорд-туром» для того, щоб дізнатися додаткову інформацію про цю подію. Однак там порадили журналістам писати запит і відмовилися надати оперативний коментар. Таким чином жодного коментаря від турфірми до вечора неділі не було.

«Ми перебуваємо на постійному зв’язку з консулом України в Любліні, з правоохоронними органами Польщі, лікувальними закладами, де розміщені туристи, службами МЗС, а також з відповідними страховими компаніями», – запевнили в «Аккорд-турі».

«На даний час туристам надається уся необхідна медична та правова допомога силами та коштом відповідних служб, в т.ч. і за наш кошт», – наголосили в турфірмі.

Там також повідомили, що у Польщі перебуває їхній представник, а в офісі турфірми створено робочу групу з допомоги постраждалим туристам та зв'язку з родичами.

За інформацією турфірми, станом на вечір неділі, 19 серпня, вісьмох туристів вже повернули до України. «Всі туристи, що повертаються будуть забезпечені квитками та в разі необхідності готелем у Львові», – запевнили у турфірмі.

Компанія також висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 серпня автобус, що перевозив людей у тур зі Львова до Відня, організований «Аккорд-туром,» потрапив у ДТП за 40 км від Перемишля. Автобус на крутому повороті протаранив захисні бар’єри та, перевертаючись, прокотився схилом кілька десятків метрів. Унаслідок аварії загинули двоє жінок віком 30 та 31 рік та один чоловік, про особу якого інформації наразі немає. Серед постраждалих було також 10 дітей, котрі потрапили до лікарень. Загалом в автобусі подорожували 54 людини, у тому числі чимало дітей.

За словами слідчих, 42-річний водій, який під час допиту в прокуратурі не визнав провину, їхав зі швидкістю 70-80 км/год, хоча на цьому відрізку діє обмеження швидкості у 30 км/год. Експертиза встановила, що водій був тверезий.

Також відомо, що автобус кілька разів намагався перетнути кордон з Польщею у різних пунктах пропуску, але всюди були черги, через що водій вирішив їхати через пункт пропуску Смільниця – Кросцєнко, а звідти – на Перемишль.

Сам водій під час допиту сказав, що не був ознайомлений з маршрутом, а знака, котрий повідомляє про обмеження швидкості, не помітив.

Станом на вечір неділі, 19 серпня, п’ятьох постраждалих в аварії українців вже виписали з лікарень.

Зазначимо також, що турфірма «Аккорд-тур» організовує лише самі тури – бронює готелі та екскурсії, однак власних автобусів немає, хоча й спеціалізується на автобусних турах. Компанія орендує автобуси у приватних підприємців. Відповідно, водії цих автобусів підпорядковані їхнім власникам, а не туристичній фірмі.