ДТП трапилась за 30 км від польсько-українського кордону

Український мікроавтобус зіткнувся вантажівкою неподалік пункту пропуску. Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще восьмеро – травмовані. Прикордонна дорога перекрита щонайменше на три години.

Як повідомляє радіо RMF, ДТП трапилась вранці в четвер, 21 грудн в районі міста Белжець, неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне», приблизно за 30 км від кордону з Україною. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, що їхав в Україну, врізався в задню частину вантажівки, що стояла у черзі на перетин кордону. За кермом вантажівки був 30-річний українець.

«Мікроавтобусом їхали дев'ятеро людей, усі громадяни України. Одна людина загинула, усіх інших доправили до лікарні», – повідомила речниця поліції Томашува Любельського Малгожата Павловська.

За даними RMF, 30-річний пасажир автобуса загинув, ще 8 пасажирів, майже всі жінки, з травмами госпіталізували. Зазначається, що 42-річна водійка мікроавтобуса за кермом була твереза. Через ДТП прикордонна дорога перекрита щонайменше на три години. Об’їзд для вантажівок, які прямують до пункту пропуску «Гребенне – Рава-Руська» організований зі сторони Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.

Агенція «Укрінформ» повідомила, що мікроавтобус був на українській реєстрації.