Водій мікроавтобуса з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв, які ходили по пішохідному переходу

У четвер, 14 грудня, неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська на кордоні з Польщею водій мікроавтобуса з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв, які ходили по пішохідному переходу. Відповідне відео з місця події з’явилося в українських Telegram-каналах. Згодом цю інформацію «Радіо Свобода» підтвердив Генеральний консул України в Любліні Олег Куць.

Інцидент стався на очах в поліції, водія-винуватця затримали, з ним проводять процесуальні дії. За інформацією з Telegram-каналів, від наїзду постраждали троє українських водіїв. Генконсул розповів про стан двох постраждалих.

«За попередньою інформацією, постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини», – зазначив Олег Куць.

З 6 листопада 2023 року польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а з 23 листопада «Медика – Шегині», вимагаючи заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через блокування на кордоні утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок. Відомо про два випадки смерті українських водіїв фур в очікуванні перетину кордону.

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштовували попереджувальну акцію поблизу Краківця, щоб переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі. Згодом стало відомо, що польські страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року.

Завдяки переговорам, 11 грудня вдалося розблокували один з чотирьох пунктів пропуску – «Дорогуськ-Ягодин».