Польські страйкарі завершили акцію протесту біля одного із пунктів пропуску

У понеділок, 11 грудня, польські страйкарі розблокували пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин». Цю інформацію у коментарі ZAXID.NET підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Пункт пропуску був заблокований від 6 листопада.

Як повідомляє Західне управління Державної прикордонної служби, польські прикордонники сповістили українських колег про те, що з 14:00 за київським часом завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин».

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», – йдеться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі зазначили, що до блокади у цьому пропускному пункті кордон перетинало 1200-1300 вантажівок на добу. Тоді як під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд – близько 30.

За словами Андрія Демченка, наразі прикордонники спостерігають збільшення потоку вантажних автомобілів, втім точну кількість наразі назвати складно.

Розблокуванню пункту пропуску передувала заява війта ґміни Дорогуськ Войцеха Сави, який підписав рішення про припинення протесту. «Я більше не можу дозволяти, щоб жителі ґміни втрачали роботу», – цитує війта сайт Interia. Війт посилається на законодавчу передумову необхідності припинити блокувати кордон, а саме про загрозу майнових втрат у значних розмірах. Йдеться передусім про фінансові втрати підприємців.

Після 13:00 місцевого часу протестувальникам оголосили розпорядження війта, спершу вони сприйняли наказ негативно. Однак після прибуття кількох екіпажів поліції уже за годину почали пропускати вантажівки. Також перевізники повідомили, що оскаржуватимуть рішення війта та планують масову акцію протесту у Варшаві.

Нагадаємо, 6 листопада польські страйкарі розпочали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».

До слова, у понеділок, 11 грудня, Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження блокування пункту пропуску «Вишнє Німецьке - Ужгород», що на кордоні з Україною.