Словацькі перевізники продовжать блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження блокування пункту пропуску «Вишнє Німецьке - Ужгород», що на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві UNAS.

Зазначається, що блокування пункту пропуску «Вишнє Німецьке - Ужгород» розпочнеться 11 грудня з 15:00 за місцевим часом і триватиме до подальшого повідомлення. Словацькі перевізники запевняють, що блокуватимуть рух тільки вантажного транспорту, рух пасажирів – не обмежуватимуть.

«Приєднуємося до протестів, які організовуються в Польщі з 06.11.2023 та з 11.12.2023 на території Угорщини», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив «Суспільному» речник ДПСУ Андрій Демченко, за інформацією угорських прикордонників, на кордоні передбачається демонстрація без блокування руху вантажних транспортних засобів. Натомість на кордоні зі Словаччиною може бути обмежений рух транспорту на в'їзд в Словаччину.

Нагадаємо, словацькі перевізники розпочали блокаду пункту пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород» 4 грудня. Від тоді вони тричі блокували кордон. Остання блокада завершилась 5 грудня.

Словацькі перевізники таким чином підтримують польських страйкарів, які блокують основні пункти пропуску на кордоні з України з 6 листопада.

Акції протесту розпочались поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».