Аварія сталася біля містечка Зебенштайн

У вівторок, 1 квітня, вранці у Нижній Австрії мікроавтобус, у якому перебували українці, врізався у вантажівку. Загинули четверо пасажирів. Про це повідомив телерадіомовник ORF.

Як йдеться у повідомленні, 1 квітня на Південному автобані близько 06:20 біля містечка Зебенштайн сталася серйозна аварія. Повністю заповнений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою.

«За попередніми даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли та виїжджала з паркувального місця», – зазначають у повідомленні.

За даними мовника, у мікроавтобусі перебували вісім громадян України, з яких четверо загинули. Ще четверо пасажирів дістали важкі травми – після зіткнення їх затиснуло у мікроавтобусі, рятувальники визволяли людей за допомогою гідравлічного обладнання. Водій і пасажир вантажівки зазнали легких травм.

Відомо, що постраждалих доправили до лікарень у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді.

Нагадаємо, 15 лютого у селі Чиріпкеу Флорештського району Молдови у ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ-Кишинів. До лікарні з травмами госпіталізували 16 пасажирів.