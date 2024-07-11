На місці події загинули водій та пасажирка легковика Renault

У четвер, 11 липня, на трасі R7 у Ришканському районі [Rîşcani]сталась аварія. На дорозі зіткнулись рейсовий автобус Кишинів-Київ та легковик. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика. Про це повідомила «Європейська правда» із посиланням на молдавський новинний сайт Newsmaker.

Рейсовий автобус прямував з Кишинева до Києва. Як повідомляє Поліція Молдови, водій легковика Renault здійснював розворот на трасі через суцільну розділювальну лінію. Під час маневру у нього врізався рейсовий автобус.

Внаслідок ДТП 74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули на місці події. Про стан пасажирів автобуса наразі не повідомляють. На фото видно, що в автобуса від удару прогнулася частина кабіни та тріснуле лобове скло.

Нагадаємо, В ніч на понеділок, 17 червня, біля румунського міста Констанца [Constanţa] автобус із українцями зіткнувся із вантажівкою. На борту автобуса перебувало 57 українців, 42 з них – неповнолітні. 13 дорослим та двом дітям надали медичну допомогу на місці. Ще чотирьох постраждалих – двох дорослих та двох дітей, – госпіталізували.