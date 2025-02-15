У Молодові автобус Київ-Кишинів врізався у дерево

Вранці суботи, 15 лютого, у селі Чиріпкеу [Ciripcău] Флорештського району Молдови у ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ-Кишинів. До лікарні з травмами госпіталізували 16 пасажирів. Про це повідомили у поліції Молодови.

За даними поліції, аварія трапилась близько 05:00 на трасі Р-14. Попередньо, правоохоронці з’ясували, що водій не впорався з керуванням на слизькій і засніженій дорозі, внаслідок чого врізався у дерево. Відомо, що 35-річний водій перебував за кермом у тверезому стані.

На борту автобуса перебувало 68 пасажирів, 16 з них – отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Пасажирів, які не травмувалися, доставили до поліцейського відділку. Зазначимо, що наразі невідомо скільки українців перебувало в автобісі. Молдавські правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, 11 липня 2024 року сталась аварія на трасі R7 у Ришканському районі [Rîşcani]. На дорозі зіткнулись рейсовий автобус Кишинів-Київ та легковик. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика.