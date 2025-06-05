Водій Opel – у лікарні під цілодобовою охороною

Ввечері 4 червня сталася аварія на об’їзній дорозі в Ужгороді. 18-річний водій Opel Combo на швидкості в’їхав у КІА Stonic, якою керувала жителька міста. Від отриманих травм вона загинула, водій – у медзакладі під охороною.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 5 червня, за кермом Opel був мешканець села Коритняни Ужгородського району. Рухаючись по головній, він не обрав безпечної швидкості і на перехресті зіткнувся з автівкою, яка виїжджала з другорядної дороги.

«Унаслідок зіткнення 25-річна водійка КІА загинула на місці події. 18-річного водія Opel та його 16-річну пасажирку госпіталізували з травмами до лікарні. Дівчину помістили до реанімаційного відділення, а у чоловіка взяли кров для перевірки на стан сп’яніння», – зазначили правоохоронці.

Водій Opel – у лікарні під цілодобовою охороною. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.