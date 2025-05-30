Аварія сталася на трасі Мукачево – Львів, поблизу села Залужжя

Ввечері 29 травня на трасі Мукачево – Львів, поблизу села Залужжя, зіткнулися Ford Fiesta та Renault Megane. Внаслідок ДТП госпіталізували водіїв та двох пасажирів, правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Фотографіями з місця аварії 30 травня поділилися в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

«Від зіткнення одну автівку відкинуло з дороги. Рятувальники Мукачева за допомогою спецобладнання деблокували з понівечених авто 35-річного водія та 43-річну водійку», – зазначили в ДСНС.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан, за попередньою інформацією, водій Ford, мешканець селища Великий Бичків Рахівського району, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault під керуванням жительки села Лохово Мукачівського району.

«Обох водіїв з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Також до медзакладу із травмами доставили 49-річного пасажира Ford та 70-річного пасажира Renault», – сказала Ганна Дан.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.