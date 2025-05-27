Аварія сталася у жовтні 2024 року у селищі Буштино Тячівського району

Тячівський районний суд визнав Ростислава Гнепу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинув мешканець Буштина підприємцю з Ужгорода призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Вирок винесли 19 травня. Йдеться про аварію, яка сталася у жовтні 2024 року у селищі Буштино Тячівського району. Ростислав Гнепа на Renault Master збив 64-річного пішохода, який йшов краєм дороги у попутному з автомобілем напрямку, штовхаючи біля себе велосипед. Від отриманих травм закарпатець помер на місці аварії.

В судовому засіданні водій визнав свою вину і сказав, що не зрозумів, як все сталося – лише побачив попереду автомобіля темний силует, після чого почув удар. За словами обвинуваченого, він одразу викликав поліцію та «швидку» і сприяв розслідуванню. Також компенсував родині загиблого 3 тис. доларів. Потерпіла підтвердила це та попросила пом’якшити водієві покарання. Суд врахував, що загиблий був у темному одязі та у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Ростислава Гнепу винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.