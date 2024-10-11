Внаслідок зіткнення з Renault загинув житель Буштина

Аварія у селищі Буштино Тячівського району сталася ввечері 10 жовтня. Внаслідок зіткнення з Renault загинув 64-річний місцевий житель. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 11 жовтня, за кермом Renault Master був 45-річний ужгородець.

«Водій допустив наїзд на 64-річного місцевого жителя, який рухався правим краєм дороги в попутному з автомобілем напрямку, штовхаючи поруч велосипед. Від отриманих травм пішохід помер на місці події», – зазначили правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.