Аварія сталася неподалік села Сокирниця у Хустському районі

Смертельна аварія сталася неподалік села Сокирниця у Хустському районі. Внаслідок зіткнення з KIA Sorento загинув 67-річний водій мотоцикла Mustang. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 жовтня, за кермом KIA Sorento був 58-річний житель села Забереж.

«Водій допустив зіткнення з мотоциклом Mustang. За кермом останнього перебував 67-річний житель села Велятино, який від отриманих травм помер на місці. Водій позашляховика був тверезий», – розповіли правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.