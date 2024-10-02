Аварія сталася опівночі 9 травня на трасі Київ – Чоп у Чинадаєві

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним мешканця села Пасіка Івана Плешу у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинув його 44-річний пасажир, закарпатцеві присудили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 вересня, опівночі 9 травня 2024 року обвинувачений їхав на Škoda трасою Київ – Чоп. На швидкості 140 км/год він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся одразу з двома вантажівками Volvo, після чого легковий автомобіль відкинуло у кювет.

Внаслідок аварії пасажир Škoda від отриманих травм загинув на місці, а в крові водія виявили 1,3 проміле алкоголю, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

Під час судового засідання Іван Плеша визнав свою вину. Зізнався, що перед поїздкою пив пиво з потерпілим і сказав, що для нього смерть пасажира є важкою втратою, адже загиблий був його товаришем. Також обвинувачений підтвердив, що раніше його позбавляли права керування автомобілем.

Дослідивши матеріали справи, суддя Оксана Маргитич визнала Івана Плешу винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого і призначила йому 5 років тюрми. На вирок можуть подати апеляцію.