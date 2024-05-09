Аварія сталася опівночі 9 травня поблизу Чинадієва у Мукачівському районі

Смертельна аварія сталася опівночі 9 травня поблизу Чинадієва у Мукачівському районі. П’яний водій Škoda зіткнувся з двома вантажівками. Від отриманих травм його 44-річний пасажир загинув на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за кермом Škoda був 39-річний мешканець села Пасіка. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся одразу з двома вантажівками Volvo, після чого легковий автомобіль відкинуло у кювет.

«Від отриманих травм 44-річний пасажир Škoda загинув на місці події. Водія легковика освідували – у його крові виявили 1,3 проміле алкоголю, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму. Окрім цього, з’ясувалося, що водій керував автомобілем, будучи позбавленим права керування за рішенням суду», – інформують у поліції.

Водії вантажівок були тверезі. Водія Škoda затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, що призвели до смерті потерпілого, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.