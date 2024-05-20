Анджей Дуда заявив, що Польща долучається до іранського народу «в молитві та скорботі»

У понеділок, 20 травня, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував авіакатастрофу в Азербайджані, внаслідок якої загинув іранський президент Ібрагім Раїсі та висловив співчуття іранцям за втрату «політичної та суспільної еліти». На своїй сторінці в Х Дуда порівняв Раїсі із президентом Польщі, загиблим у 2010 році внаслідок падіння літака у російському Смоленську.

За словами польського президента, він був «глибоко вражений» повідомленням про смерть Ібрагіма Раїсі та урядової делегації в авіакатастрофі. Дуда заявив, що Польща нібито розуміє почуття Ірану щодо «раптової втрати».

«Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної та суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів», – написав Анджей Дуда.

Президент Польщі додав, що країна долучається до близьких загиблих в аварії та «іранського народу в молитві та скорботі».

Зазначимо, загиблий в аварії Ібрагім Раїсі, який з 2021 році обіймав посаду президента, ще за часів його роботи суддею Ісламських революційних судів отримав прізвисько «М'ясник Тегерану» за участь у стратах десятків тисяч політичних в’язнів у 1988 році. Під час його правління в Ірані запровадили жорсткіші вимоги до зовнішнього вигляду жінок та жорсткіші покарання за їхнє порушення.

Крім того, за правління Раїсі Іран почав продавати Росії безпілотники Shahed, які систематично атакують Україну та вбивають громадян. За даними CNN, Іран також готувався надати Росії балістику та іншу зброю на війну проти України.

Чому Дуда порівняв Раїсі з Качинським

10 квітня 2010 року внаслідок авіакатастрофи літака Ту-154 над російським Смоленськом загинув тогочасний президент Польщі від консервативної партії «Право та справедливість» Лех Качинський разом із дружиною, а також 94 людини – високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та членів екіпажу. Літак за нез’ясованих обставин не долетів до посадкової смуги аеродрому приблизно 500 м.

Початковою причиною Смоленської катастрофи називали погані погодні умови та технічні несправності Ту-154. Проте згодом у Росії повідомили, що розшифровки «чорних ящиків» транспорту не сигналізували про несправності. Наразі основною версією слідчих щодо причини катастрофи є помилка екіпажу літака.

У 2017 році поляки перекваліфікували справу про падіння президентського літака з «несвідомого доведення до катастрофи» пілотами Ту-154 до «свідомого». А відповідно до розслідування 2022 року, причиною авіакатастрофи була не береза, в яку нібито влетів літак, а вибухівка, сліди якої виявили на 190 елементах літака. Донині незалежні експерти схиляються до версії, що авіакатастрофу президентського літака спровокувала Росія.

До слова, тоді Іран не висловив співчуття щодо авіакатастрофи в Польщі. Україна, як і понад 50 країн світу, висловили співчуття щодо втрати президента.

Нагадаємо, 19 травня іранські ЗМІ повідомили про падіння гелікоптера, в якому перебував 63-річний президент Ірану Ібрагім Раїсі. Президент летів з відкриття дамби в Азербайджані разом з міністром закордонних справ та іншими чиновниками. Аварія сталась поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан.

Вже 20 травня віце-президент Ірану Мохсен Мансурі під час ефіру на державному телебаченні підтвердив смерть Ібрагіма Раїсі. Тіла загиблих внаслідок аварії гелікоптера доправлять до іранського міста Тебріз.