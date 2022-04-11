Місце падіння президентського Ту-154М, який розбився під Смоленськом у 2010 році

Польський підкомітет з повторного розслідування повітряних авіакатастроф презентував остаточний звіт про аналіз причин авіакатастрофи літака Ту-154М, що сталася 10 квітня 2010 року під Смоленськом, внаслідок якої загинув тодішній президент Польщі Лєх Качинський та низка польських високопосадовців.

Як інформує польський сайт wРolityce, безпосередньою причиною катастрофи літака Ту-154М, став вибух у лівому крилі. За словами голови підкомітету Антоні Мацєревіча, слідство встановило точне місце і час вибуху. На думку слідчих, вибух трапився на відстані ста метрів до берези (з якою відбулося перше зіткнення літака – ред.) над місцевістю, де не було ані високих дерев, ані інших перешкод, які могли б загрожувати літакам.

Він розповів, що слідство виявило сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом. Британська лабораторія підтвердила наявність гексогену, тротилу та пентрікса у 89 із 238 досліджених зразків.

Під час презентації звіту про роботу підкомітету Антоні Мацєревич наголосив, що деякі сліди цих матеріалів є у місцях, недоступних для пасажирів чи екіпажу літака.

«Високоенергетичні матеріали були виявлені так само й в місцях, які недоступні для пасажирів, екіпажу і техніків. Ці місця були закриті під час ремонту в Самарі. У зв’язку з чим походження матеріалів у цих місцях не обговорюється. Ми не можемо звинуватити у цьому пасажирів, екіпаж чи польських солдатів», – сказав він.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Сєвєрний», що поблизу російського Смоленська, розбився польський літак Ту-154. У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема і президент Польщі Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу. Росія досі не віддала Польщі уламків президентського літака і досі блокує доступ польських експертів для дослідження причин авіакатастрофи.

«Польські представники ніколи не чули і не бачили оригінальні журнали польотів, вони не досліджували вибухові пошкодження у центроплані, не не проводили лабораторний аналіз двигунів. Не отримали також більшості документів в аеропорту Смоленськ», – сказав Мацєревіч.

Зазначимо, що у червні 2018 року урядова підкомісія у своєму звіті поінформувала: детальні дослідження засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки. Комісія також повідомила, що не має жодної інформації і доказів, які б свідчили про наявність вибухових матеріалів на землі, на місці катастрофи.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Тодішній міністр оборони Мацєревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.