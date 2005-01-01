Комісія з розслідування Смоленської катастрофи заявила про вибух у лівому крилі літака

Ліве крило літака Ту-154М, який розбився під російським Смоленськом 10 квітня 2010 року, було знищене в результаті внутрішнього вибуху, а не зіткнення з березою, заявив експерт підкомісії Міністерства національної оборони Польщі в справах повторного дослідження Смоленської авіакатастрофи Франк Тейлор, повідомило Польське радіо.

Згідно з комюніке, існувало кілька джерел вибуху – в крилі, в так званому слоті і в центроплані, що підтвердив аналіз механізму удару дверей об землю. Сумнозвісна смоленська береза не мала впливу на первинне руйнування крила.

Нагадаємо, що раніше комісія з розслідування Смоленської катастрофи знайшла докази двох вибухів на борту літака ТУ-154М.

Як відомо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак Ту-154М, на якому тодішній президент Польщі Лех Качинський з дружиною та представники вищого командування і політичних партій Польщі летіли на траурні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.

У результаті авіакатастрофи загинули всі 96 осіб, включаючи сімох членів екіпажу. Згідно з висновками Міждержавного авіаційного комітету, причиною катастрофи стали неправильні дії екіпажу. Однак Польща цю версію не приймає і вбачає в цьому інциденті російський слід.