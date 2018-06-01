На корпусі літака загиблого президента Польщі Леха Качинського знайшли сліди вибухівки

СвітКатерина Чурилова, 5 червня5750

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На корпусі літака загиблого президента Польщі Леха Качинського знайшли сліди вибухівки
фото Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
Уламки літака, які доправили на експертизу

На елементах корпусу польського літака Ту-154М, який розбився під Смоленськом у 2010 році, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки. Про це йдеться в заяві польської підкомісії Міністерства оборони з розслідування Смоленської катастрофи, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

Підкомісія оголосила про завершення огляду і аналізу доказів, що є в розпорядженні Комітету з місця катастрофи літака екс-президента Леха Качинського.

«Згідно з отриманими доказами, на багатьох фрагментах літака, а також на тілі принаймні однієї жертви, які досліджувалися спеціальними пристроями, зокрема і хроматографічним методом, виявлено наявність вибухових матеріалів», – йдеться у заяві.

Підкомісія також прийшла до висновку, що немає ніякої інформації або доказів, які б свідчили про наявність вибухових речовин у ґрунті на місці падіння літака.

Нагадаємо, у середині квітня підкомітет опублікував технічний звіт щодо Смоленської катастрофи, в якому йдеться про те, що літак Ту-154М був зруйнований під час вибуху, а вибухи відбулися над землею.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зближення з землею. Міністр оборони Мацеревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Технічний звіт вже був представлений родинам жертв загиблих, а сьогодні його відправили в прокуратуру.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Сєвєрний», що поблизу російського Смоленська, розбився польський літак Ту-154.

У катастрофі загинуло 96 осіб, зокрема президент країни Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

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