Мер Львова Андрій Садовий несе лампадку до польського консульства

У неділю 10 квітня, у Львові вшанували пам’ять жертв Смоленської катастрофи: біля Генерального консульства Республіки Польща поклали квіти та запалили лампадки. Про це повідомляє міська рада.

«Сьогодні згадуємо катастрофу, яка забрала життя президента Леха Качинського та 95 громадян Польщі. Непокаране зло зростає. Саме через непокараність у 2014 році росіяни збили малазійський боїнг. Внаслідок чого загинуло 298 невинних людей. І зараз кожної хвилини російські загарбники продовжують вбивати українців. Росія має понести відповідальність за усі звірства і горе, які приносить світові. Вічна пам’ять», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року, неподалік російського Смоленська, під час посадки на військовому аеродромі розбився літак Ту-154, яким польська державна делегація прямувала для участі в меморіальних заходах, присвячених 70 роковинам розстрілів енкаведистами польських військових у 1940 році. Внаслідок катастрофи загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед них і президент Лех Качинський з дружиною, а також низка високопосадовців країни, громадських діячів та представників духовенства.