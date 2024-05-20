Новим комендантом Львова та області призначили Петра Розвадовського

На Львівщині реорганізували військову комендатуру та змінили правила видачі перепусток на час комендантської години. Про це на брифінгу 20 травня повідомив екс-комендант Львівської області, керівник апарату ОВА Тарас Грень. Його на цій посаді замінив керівник Третього спеціального відділу Військової служби правопорядку (ВСП) Петро Розвадовський.

Як розповів Тарас Грень, відтепер у області буде центральна комендатура та сім районних, якими керуватимуть керівники районних ТЦК та СП.

«З урахуванням керівних документів, загальної ситуації та чинних розпоряджень і наказів начальника Львівської ОВА відбувається реорганізація і зміна комендатур, чинних у Львівській області. Як наслідок, у нас буде одна комендатура в області і сім у районах. Комендантом Львівської області буде представник ВСП, а комендантами районних комендатур будуть відповідні керівники ТЦК і СП», – розповів Тарас Грень.

15 травня керівник Львівської ОВА Максим Козицький видав наказ, яким призначив новим комендантом Львова та області 43-річного Петра Розвадовського. Тепер військова комендатура буде розташована на території ВСП на вул. Городоцькій. Ще сім комендатур діятимуть на території всіх районів області. За словами Петра Розвадовського, перепустки, які наразі дійсні або офіційно продовжені за попереднього керівництва, будуть діяти і надалі. Для отримання нових перепусток або для обміну перепусток, у яких закінчився термін дії, необхідно подати документи, відповідно до оновленого порядку, який ЛОВА наразі не опублікувала.

«Звертаю увагу на те, що будемо видавати електронні перепустки. Вони будуть у ґаджетах тієї особи, яка має право користуватися перепусткою. Вже є напрацьована програма, щоби представники поліції та Нацгвардії могли перевірити правильність і достовірність цієї перепустки», – пояснив Петро Розвадовський.

За період воєнного стану на Львівщині діяли два види перепусток, останні діяли з жовтня 2023 року, а з листопада 2023 року в області запровадили обов’язкову перевірку документів усіх військовозобов’язаних. 20 травня ЛОВА наказ скасувала про обов’язкову перевірку, оскільки за новим законом про мобілізацію, поліція та ТЦК і так мають право перевіряти документи у призовників.