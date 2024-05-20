Тарас Грень працює керівником апарату ЛОВА з жовтня 2023 року

Керівник апарату Львівської ОДА, який відповідає за видачу перепусток для комендантської години та видачу дозволів на виїзд за кордон за системою «Шлях», Тарас Грень подав декларацію про доходи за 2023 рік. Торік його дружина придбала позашляховик BMW X5. Також все майно подружжя записано на дружину.

Відповідно до декларації, сукупний дохід 49-річного Тараса Греня у минулому році становив близько 600 тис. грн (402 тис. грн виплати у Львівському обласному ТЦК та СП, 171 тис. грн – зарплата у Львівській ОВА, близько 15 тис. грн зарплата у Західному міжрегіональному управлінні Мін’юсту та понад 9 тис. грн – монетизована пільга від ПФУ). Дружина Андріана Грень отримала близько 40 тис. грн доходу від підприємницької діяльності.

Також Тарас Грень зберігає 38 тис. доларів та 170 тис. грн готівкою.

Подружжя володіє чотирма земельними ділянками поблизу Львова (три у Лисиничах та одна у селі Шоломинь Давидівської ТГ) та житловим будинком площею 150 м2 у Лисиничах. При цьому усе майно записане на дружину Тараса Греня – Андріану.

Також вона є власницею двох позашляховиків. У 2018 році вона придбала новий Kia Sorento (2018 року випуску) за близько 1,5 млн грн. У травні 2023 року Андріана Грень стала власницею позашляховика BMW X5 (2015 року випуску), вказана ціна якого 387 тис. грн (близько 10 тис. доларів за тодішнім курсом). Варто зауважити, що за даними сайту Аuto.ria, середня ринкова ціна такого авто – близько 30 тис. доларів. Тарас Грень має право користування обома авто.

Тарас Грень повернувся на роботу у Львівську ОВА у жовтні 2023 року. Перед тим близько 1,5 року перебував на службі у ЗСУ. Тоді він розповідав, що кілька місяців служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді, після цього був відкомандирований у розпорядження голови Львівської ОВА Максима Козицького. Раніше був заступником голови ЛОВА Максима Козицького, очолював управління юстиції у Львові.