Тарас Грень керує апаратом голови Львівської ОВА Максима Козицького

Колишній заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень звільнився з ЗСУ та повернувся на роботу в обласну військову адміністрацію. Його призначили керівником апарату ЛОВА.

Як розповів Тарас Грень ZAXID.NET, у вересні він звільнений зі служби в ЗСУ, а з 17 жовтня призначений на посаду керівника апарату Львівської ОВА.

У 2018 році Тарас Грень очолював Головне управління юстиції у Львівській області. Згодом перейшов на роботу у Львівську ОДА, де спершу керував юридичним управлінням , а у вересні 2019 року став заступником голови ЛОДА Максима Козицького.

У лютому 2021 року він звільнився з цієї посади за власним бажанням та повернувся на роботу в юстицію – очолював Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції до серпня 2022 року.

З лютого 2022 до вересня цього року перебував на службі у ЗСУ. Тоді 48-річний Тарас Грень розповідав, що кілька місяців служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді, після цього був відкомандирований у розпорядження голови Львівської ОВА Максима Козицького.