Тарас Грень очолив Західне міжрегіональне управління Мін'юсту у лютому 2021 року

Тараса Греня звільнили з посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові. Про це він повідомив 13 серпня на Facebook. За його словами, він отримав цю інформацію в дорозі на фронт, куди прямував разов з представниками Львівської ОВА, щоб передати військовим 80-ї бригади автомобілі, бронежилети та інше спорядження.

«В дорозі долетіла весела новина – мене звільнено з посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів). Усміхнулися і йдемо далі)) Найближчим часом про роботу Міжрегіонального управління не пишу) Не зважаючи ні на що, в черговий раз стверджую, що мав за честь долучитися до роботи чудового колективу», – написав Тарас Грень.

47-річний Тарас Грень очолив Західне міжрегіональне управління Мін'юсту у лютому 2021 року. До того займався адвокатською практикою, був помічником міністра юстиції України, заступником керівника територіального управління юстиції у Львівській області, очолював Регіональне відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області та управління юстиції у Чернівецькій та Волинській областях.

У 2018 році Тараса Греня призначили керівником Головного управління юстиції у Львівській області. Через півроку він звільнився та перейшов на роботу спершу в юридичне управління Львівської ОДА, а у вересні 2019 року став заступником голови ЛОДА. 11 лютого 2021 року він звільнився з цієї посади за власним бажанням.