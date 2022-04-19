Провідний спеціаліст ВККС обіцяв за 2000 доларів посприяти в працевлаштуванні в управління юстиції у Львові

Поліцейські затримали провідного спеціаліста Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Федора Гошовського, який вимагав хабар 2 000 доларів США за сприяння в працевлаштуванні на посаду в управління юстиції у Львові.

«Підозрюваний обіцяв посприяти у працевлаштуванні на посаду у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України. За свій вплив службовець вимагав 2 000 доларів США», – повідомили у вівторок, 19 квітня, в прокуратурі Львівщини.

Затриманому посадовцю Вищої кваліфікаційної комісії суддів повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. Також прокурори клопотатимуть про відсторонення його від посади.

Правоохоронці не розголошують дані про затриманого на хабарі посадовця. За даними ZAXID.NET, затриманий провідний спеціаліст сектору планування та організаційної роботи секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Федір Гошовський. Він є уродженцем Львівщини. Раніше в нього провели обшуки.